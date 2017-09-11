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DEAŞ güç toplamak için Afganistan’da toplanıyor

Eski bordo bereli, güvenlik uzmanı Mete Yarar, DEAŞ’ın kaybettiği gücü yeniden toplamak için Afganistan’da toplandığını söyledi.

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Sivas 6. Kitap Günleri’ne misafir olarak katılan eski bordo bereli, güvenlik uzmanı Mete Yarar, Sivaslılarla gerçekleştireceği söyleşi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. DEAŞ’ın Afganistan’ın Kunduz Bölgesi’nde toplanmasını değerlendiren Yarar, bu gelişmeyi Irak ve Suriye’de güç kaybeden örgütün kaybettiği gücü yeniden kazanmak için atılan bir adım olarak değerlendirdi. Yarar, “Bu tarz benzer bir örgüt güç kaybetmiş ise tekrar toparlanması gerekiyorsa Afganistan veya Pakistan’da toplanıyor. Tekrar kuvvet toplayıp tekrar eylemlerine başlıyor. DEAŞ’ın son zamanlarda bölgede kaybettiği militan sayısı 40-50 bin civarında olduğu için, tekrar toparlanıp güç toplaması gerektiği için oraya dönmek zorunda. Bunun başka bir açıklaması yok. DEAŞ’ın özellikle o bölgede, Taliban’ın güçlü olduğu o bölgede tekrar toparlanması ve güç toplaması çok da mümkün görünmüyor” dedi.
  
İslamofobiyi İslam dünyası çözebilir
 
Yarar, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu en büyük tehlikenin İslamofobi olduğunu belirtip, bu sorunu yine İslam dünyasının çözebileceğini söyledi. Yarar,  “Arakan için insani yardımın dışında yapacağımız bir şey yok. Yakın bir bölge değil. Diplomatik müdahalenin dışında yapılabilecek fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konudaki tavrını gösterdi. 50’ya yakın devlet başkanı ile bu konuyu görüştü. Bangladeş’e ‘sınırı açın biz parayı ödeyeceğiz’ diyerek tavrını gösterdi. Dünyanın her yanında İslamofobinin arttığı bir dönem yaşanıyor. Havalimanlarında genelde kişilere hangi ülkeden geldikleri sorulurdu. Ancak artık kişilerin dini kimlikleri sorulmaya başlandı. Bence dünyadaki en büyük tehlikelerden birisi bu. İslam ile radikalizmi bir araya getiren bir yapı oluşmaya başladı. Mücadele Arakan gibi tek tek ele alınıp çözülemez. İslamofobiden ve Müslümanları tehlike olarak gören zihniyetten kurtulmamız gerekir. Buna bir çözüm bulunması gerekir. Bunu da İslam dünyasının kendisi çözebilir. Başka şansı yok” diye konuştu.

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