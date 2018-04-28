DEAŞ kasabı Avrupa’ya giderken yakalandı

Şüphelilerin, Türkiye’de sanyonel bir eylem yaptıktan sonra Yunanistan üzerinden AB’ye kaçmayı planladıkları kaydedildi.

GEÇİCİ KİMLİK ALMIŞ

DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde yapılan çalışmalarda, daha önceden DEAŞ terör örgütünün Suriye’nin Deyrizor ve çevresinin sözde komutanı (emiri) olduğu belirtilen K.E.H. ve beraberindeki üç kişinin İzmir’de olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimat ile yapılan şüpheli yapılan başarılı operasyon ile yakalandı. K.E.H’nin, sahte kişisel beyanlarla Suriye sınırından Türkiye’ye girdiği ancak MİT’in edindiği istihbarat ve teknik takiplerle kimliğinin deşifre olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelinin sözde komutan olarak 14 aralık 2017 günü Suriye’de Şaidat kasabasında 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumlularının arasında olduğu, örgüt içerisinde bulunduğu sırasında yaralandığı, bu şekilde sosyal medyada videolarının bulunduğu iddia edildi. Şüphelinin aynı zamanda DEAŞ terör örgütü sözde lideri Ebubekir El Bağdadi’nin en yakın adamı olan ve kafa keserek videoları yayınlanan Saddam Cemal’in yakın akrabası olduğu belirlendi.

KAÇMIŞLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonları sonucu K.E.H.’nin bölgeden kaçarak Türkiye’ye beraber giriş yaptığı şahısların M.M. - M.E.Z - Ö.M. olduğu öğrenildi. Bunların da DEAŞ terör örgütünün Suriye bölgesinde üst düzey yöneticilerden olduğu tespit edildi.