İzmir'deki DEAŞ operasyonu 11 kadın örgüt üyesi tutuklandı
Deaş'a ait hücre evlerini oluşturan İzmir'e eylem için gelen teröristlere lojistik destek sağlayan 11 DEAŞ üyesi kadın tutuklandı.
- Muammer Başkan/Star
Konya'dan İzmir'e gelerek hücre evi oluşturmak için hazırlık yaptıkları sırada istihbarat ve terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından Bornova ve Buca ilçelerinde 3 ayrı eve düzenlenen operasyon sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu 40 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Terörle mücadele şubesinde sorgu işlemleri tamamlanan 11 kadın örgüt üyesi izmir terör ve örgütlü suçlar bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadelerinin alınmasından terör örgütü DEAŞ a üye olmak suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi
Mahkeme, 11 kadını terör örgütü DEAŞ a üye olmak ve yardım yataklık yapmak suçlarından tutukladı.
Terörle mücadele şubesinde aralarında çocuklarında bulunduğu 29 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi
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