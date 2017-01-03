Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Siirt'te, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü DEAŞ lehine paylaşımlarda bulunan şahıs gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ lehine övücü ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yaptığı tespit edilen polis memurunu adresine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Kin ve nefret söylemi, terörü övmek suçtur. Cezai karşılığı vardır

Başbakan Yıldırım: Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Kin ve nefret söylemi, terörü övmek suçtur. Cezai karşılığı vardır

2017'de memur maaşları belli oldu

2017'de memur maaşları belli oldu

Hobi olarak yapılan meslek: Odunculuk

Hobi olarak yapılan meslek: Odunculuk

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA