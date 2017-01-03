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Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Siirt'te, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü DEAŞ lehine paylaşımlarda bulunan polis memuru gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ lehine övücü ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yaptığı tespit edilen polis memurunu adresine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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