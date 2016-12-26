Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişiyi gözaltına aldı.
- AA
Alınan bilgiye göre İslahiye-Hatay karayolunun 4'üncü kilometresinde yol kontrolü yapan güvenlik güçleri durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde bulunan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen kişiyi gözaltına aldı.
Otomobilde yapılan aramada ise farklı ülkelere ait paralar ele geçirildi.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere ilçe jandarmaya götürüldü.
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