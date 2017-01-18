DEAŞ'a ait 145 hedef vuruldu, 17 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 148'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 145 hedef vuruldu, 17 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 148'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 145 hedef vuruldu, 17 terörist etkisiz hale getirildi.
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