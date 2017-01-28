DEAŞ'a katılan yabancı teröristlerin sayısı açıklandı

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) tarafından DEAŞ terör örgütüne katılan yabancı savaşçıların sayılarıyla ilgili 2016 öncesi medya taraması, istihbarat raporları ve üyelerinden gelen bilgiler ile arşiv çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile ilgili açıklamasında (TKÜUGD) Başkanı Güngör Yavuzaslan, dernek raporuna göre Müslüman ülkelerden Tunus’un birinci sırada yer aldığını belirterek, Batılı ülkelerde ise Fransa’nın birinci sırada olduğunu ifade etti.

TKÜUGD Başkanı Güngör Yavuzaslan DEAŞ yanına çekmek istediği gençlere ve ailelere karşı en büyük propagandası cihat söylemi oluyor. Özellikle 15 yaş üstü, islamı yeni kabullenmeye başlamış gençlerin çoğu

“Gerçek İslam” diyerek sözde DEAŞ devletine davet ediyor. Örgüt yayınladığı videolarda cihat ayetlerini ve hadislerini kullanıyor. Örgüt propaganda yapacağı ülkede kendi sözde alimlerini yolluyor. Bu kişiler ayrıntıya girmeden sözde delil göstererek kendi tabanlarına örgütü işliyorlar. DEAŞ gelecek bekleyen gençlere kurtuluş, zafer ve başarının bu şekilde geleceğini sosyal medya vasıtasıyla tabanına tekrarlıyor.

TKÜUGD raporuna göre Türkiye, 2016 yılı ortalarına kadar uluslararası bağlantıları ile 50 bin kişiyi DEAŞ şüphelisi listesine aldırdı. Türkiye bu isimleri kaynak ülkelerden Türkiye'ye sokmayarak Suriye ve Irak'a geçişine engel oldu. Ayrıca, 11 bin civarında Suriye ve Irak'a gidebilecek DEAŞ şüphelisi yabancıyı da Türk havalimanlarında ve otobüs terminallerinde sorgulamış ve bunların 2 bin 200'den fazlasını sınır dışı etti. 2016 yılı ortalarına kadar 3 bin 544 DEAŞ şüphelisi Türkiye'de gözaltına alınmış ve çoğu yabancı bin 341 kişi tutuklandı.

Örgüt bünyesindeki militanların Bosna, Kosova, Çeçenistan ve Afganistan Savaşı’ndaki bağlantılarını da elaman toplamak konusunda kullanıyor. Örgüt kendisine katılan militanların ailelerine maaş bağlanacağını, yurtsuz evsiz olanlara iskân sağlanacağını, ganimet olarak gördüğü esirlerinden kadın verileceğini açıklayıp bunu sözde İslami söylemlerle destekliyor. DEAŞ propaganda aracı olarak İnternet de yayınladığı videolar, sözde basın açıklamaları, herkese açık forumları kullanıyor ve örgüte katılacak insanlara daha iyi bir yaşam ve zafer vaat ediyor. DEAŞ için en dikkat çekici nokta ise uyuşturucu müptelası olan militanlarına açıktan olmasa da uyuşturucu temin etmesi ki bu daha iyi savaşmalarını sağlıyor.

Açıklanan sayıların kesin ve net olmadığını söyleyen Yavuzaslan, “ Orta Asya ülkelerinden de DEAŞ'a katılımlar hala devam ediyor. Ancak hala en fazla katılım Ürdün, Tunus gibi Ortadoğu-Kuzey Afrika ülkeleriyle hatta Bosna, Kosova, Arnavutluk gibi ülkelerden katılımlar var. Örneğin Avrupa ülkelerinde sadece Müslüman nüfusa oranla bir istatistik çalışması yapılsa farklı sonuçlar elde edilir. Asya’da Taliban, El Kaide; DEAŞ’ın yapılanmasına karşı olduklarından bu örgütle çatışıyorlar. Orta Asya ülkeleri vatandaşlarının arasından radikal gruplara katılımların çoğunluğunun da başta Rusya ve Afganistan olmak üzere göçmen olarak bulundukları ülkelerde gerçekleştiğini de not etmek gerek’’ dedi.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği’nin hazırladığı rapor ile ilgili de açıklama yapan Yavuzaslan, “Birinci Tunus 6 bin 500, ikinci Suudi Arabistan 2 bin 500, üçüncü Rusya 2 bin 400, dördüncü Ürdün 2 bin 250, beşinci Türkiye 2 bin 100, altıncı Fransa bin 700, yedinci Fas bin 350, sekizinci Lübnan 900, dokuzuncu Mısır 800, onuncu Almanya 760 kişi gönderdi” şeklinde konuştu.

Dernek tarafından 2015 tarihli yapılan başka bir çalışmayı da paylaşan Yavuzaslan, “Ülkelerin her bir milyon kişide DEAŞ'a gönderdiği terörist sayılarına göz atalım. Ürdün 315, Tunus 280, Suudi Arabistan 107, Bosna Hersek 92, Kosova 83, Türkmenistan 72, Arnavutluk 46, Belçika 46, Özbekistan 33, İsveç 32, Filistin 28, Danimarka 27, Tacikistan 24, Fransa 18, Avusturya 17, Hollanda 15, Finlandiya 13, Rusya 12, Kazakistan 8 ve Kırgızistan 5” ifadelerini kullandı.