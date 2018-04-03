DEAŞ'a katılmak isteyen 2 kadının yargılandığı davada karar

Terör örgütü DEAŞ'a katılarak canlı bomba olmak istedikleri iddia edilen 2 kadın ile eski bir polis memurunun yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, tutuklu eski polis memuruna 9 yıl 5 ay, 2 tutuksuz sanığa da 6 yıl dokuzar ay hapis cezası verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık eski polis memuru Muhammet Gültekin katıldı.

Diğer sanıklar Esra İşeri ve Maryam Sadıgova'nın gelmediği duruşmada, sanıkların avukatları hazır bulundu.

Duruşma, son sözü sorulan sanık Gültekin, tutuklu kaldığı süreçte ailesiyle mağdur olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanığın ardından söz alan bir sanık avukatının savunması sırasında, sanıkların telefonundan elde edilen DEAŞ'a ait infaz videolarının internetten kolayca ulaşılabilecek videolar olduğunu belirtmesi üzerine araya giren mahkeme başkanı, "Bırak Allah aşkına siz telefonunuzda kafa kesme videosu bulunduruyor musunuz?" diye tepki gösterdi.

Sanık avukatı da "Ben olsam yüklemezdim." yanıtını verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gültekin'e "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl 5 ay 12 gün hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar Esra İşeri ve Maryam Sadıgova'ya da yine aynı suçtan 6 yıl dokuzar ay hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ailesinin ihbarı ile gözaltına alınan sanık Esra İşeri'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı eski polis memuru Muhammed Gültekin'in daveti üzerine İstanbul'a geldiği, kaldığı evde diğer sanık Maryam Sadıgova'nın da bulunduğu ve hepsinin aynı anda gözaltına alındığı belirtilmişti.

İki kadının sosyal medyadan tanıştıkları anlatılan iddianamede, yapılan soruşturmada bu iki sanığın kendi aralarında yaptıkları yazışmalarda ''canlı bomba'' eylemi yapmak istedikleri kaydedilmişti.

İddianamede, tüm sanıkların ''DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.