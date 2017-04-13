Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, yurt dışından örgüte katılmak için gelenlere sahte kimlik temin ettikleri öne sürülen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Nisan tarihleri arasında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, DEAŞ adına para transferi yaptıkları, örgüte yurt dışından katılacaklara sahte Suriye kimliği temin ettikleri ileri sürülen Suriye uyruklu Y.K. ve A.E.E. yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, pasaportlar ve kimlik kartları ele geçirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nijerya'da apartman dairesinde 43 milyon dolar ele geçirildi

Nijerya'da apartman dairesinde 43 milyon dolar ele geçirildi

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

Eski çimento fabrikasını malikaneye çevirdi

Eski çimento fabrikasını malikaneye çevirdi

Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?

Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA