İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, yurt dışından örgüte katılmak için gelenlere sahte kimlik temin ettikleri öne sürülen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
- AA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Nisan tarihleri arasında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, DEAŞ adına para transferi yaptıkları, örgüte yurt dışından katılacaklara sahte Suriye kimliği temin ettikleri ileri sürülen Suriye uyruklu Y.K. ve A.E.E. yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, pasaportlar ve kimlik kartları ele geçirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.