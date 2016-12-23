DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 31 şüpheli yakalandı

Bakan Özlü müjdeyi verdi! Ödemeler 3 gün sonra başlıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), il kotalarına göre 15 bin KOBİ'nin yararlanabileceği, 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne, 3 gün içinde 244 bin 980 başvuru yapıldığını bildirdi.