DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 43 şüpheli yakalandı

FETÖ’den açığa alınan O Ses Türkiye yarışmacısı, görevine iade edildi

Bir televizyon kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselen ve bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal görevine iade edildi.