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DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 43 şüpheli yakalandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 43'e çıktı.

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Terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen grubu takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 kişi daha gözaltına alındı.

İfadeleri alınan 43 zanlıdan 17'si, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. 26 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan zanlılardan 20'si serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekipleri, 16 Aralık'ta, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 43 kişinin yakalanması için farklı adreslere operasyon düzenlemişti. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda, 33 zanlı gözaltına alınmıştı.

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