Topçu atışıyla yok edilen DEAŞ'a ait pikap İHA ile böyle görüntülendi

TSK tarafından başlatılan ve 120’nci gününe giren ’Fırat Kalkanı Harekatı’ ile desteklenen ÖSO'nun El Bab'da ilerleyişi sürüyor. Terör örgütüne ağır kayıplar verdiren TSK, topçu ateşi ile DEAŞ'ın aracının imha edilmesine ilişkin İHA görüntülerini yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve 120’nci gününe giren ’Fırat Kalkanı Harekatı’ ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarının El Bab'da ilerleyişi sürüyor. Gelen son dakika haberlerine göre, Türk askerlerinin konuşlu olduğu ve sahra hastanesinin kurulu olduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. ÖSO güçlerinin anında karşılık verdiği ve Türk askerlerinin desteklediği çatışmada 45 terörist öldürüldü, 4 asker şehit düştü, 15'i de yaralandı.

TOPÇU ATEŞİ İHA KAMERASINDA

İcra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Ateş Destek Vasıtaları ile DEAŞ terör örgütü tarafından; silahlı araç, savunma mevzii, silah deposu vb. maksatlarla kullanılan bina, silah ve araçlar etki altına alındı. Bu taarruzlarla DEAŞ terör örgütü ağır kayıplara uğratıldı.

Bu kapsamda, bugün (21 Aralık 2016) icra edilen topçu ateşi ile bir adet silahlı aracın imha edilmesine ilişkin İHA görüntüleri yayınlandı.