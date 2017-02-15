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DEAŞ'ın kritik ismi El Bab'da yakalandı

Avrupa'da yaşanan DEAŞ olayların planlayıcısı olduğu idda edilen Ebu İbrahim El Fransi lakablı Jonathan Jeffrey El Bab'ta yakalandı.

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Avrupa'daki DEAŞ terör olaylarının planlayıcısı ve  Avrupa'dan örgüte eleman toplama görevlisi Ebu İbrahim El Fransi lakablı Jonathan Jeffrey, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab şehrinde yakalandı.
 
DEAŞ'IN İLK AVRUPA SORUMLUSUYDU
 
Jeffrey, DEAŞ'ın ilk  Avrupa sorumlusu. Jeffrey'in  Avrupa'dan topladığı elemanlar  Suriye ve  Irak'ta eğitime tabi tutulup eylemlere katılıyordu.

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