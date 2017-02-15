DEAŞ'ın kritik ismi El Bab'da yakalandı
Avrupa'da yaşanan DEAŞ olayların planlayıcısı olduğu idda edilen Ebu İbrahim El Fransi lakablı Jonathan Jeffrey El Bab'ta yakalandı.
Avrupa'daki DEAŞ terör olaylarının planlayıcısı ve Avrupa'dan örgüte eleman toplama görevlisi Ebu İbrahim El Fransi lakablı Jonathan Jeffrey, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab şehrinde yakalandı.
DEAŞ'IN İLK AVRUPA SORUMLUSUYDU
Jeffrey, DEAŞ'ın ilk Avrupa sorumlusu. Jeffrey'in Avrupa'dan topladığı elemanlar Suriye ve Irak'ta eğitime tabi tutulup eylemlere katılıyordu.
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