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BM Irak Özel Temsilcisi Kubis: DEAŞ'ın Musul'daki günleri sayılı

BM Irak Özel Temsilcisi Kubis, 'Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda sona yaklaşılıyor. DEAŞ'ın Musul'daki günleri sayılı.' dedi.

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Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, Irak'ın Musul kentini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonlarında sona yaklaşıldığını ve örgütün Musul'daki günlerinin sayılı olduğu söyledi.

Kubis, BM Güvenlik Konseyinde Irak'taki gelişmeler ve Musul operasyonunda kaydedilen ilerleme hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.

Kent merkezi ve batısındaki operasyonların son derece zorlu olacağına dikkati çeken Kubis, "Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda sona yaklaşılıyor. DEAŞ'ın Musul'daki günleri sayılı." dedi.

Kubis, "Operasyonun en rahatsız edici yanlarından biriyse sivil kayıpların son derece yüksek olması." diye ekledi.

Jan Kubis, Musul'un batısındaki operasyonların başlamasıyla sivillerin "aşırı risk" altında olacağı uyarısında da bulundu. 

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