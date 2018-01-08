Terör örgütü DEAŞ'ın sözde imamı yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde imamı olduğu iddia edilen Iraklı M.H.A.K. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Irak uyruklu M.H.A.K., adliyeye sevk edildi.