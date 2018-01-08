Terör örgütü DEAŞ'ın sözde imamı yakalandı
Kayseri'de Irak uyruklu bir kişi DEAŞ terör örgütünün sözde imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde imamı olduğu iddia edilen Iraklı M.H.A.K. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Irak uyruklu M.H.A.K., adliyeye sevk edildi.
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