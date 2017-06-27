DEAŞ'ın teröristlerine 'Cennete Giriş Pasaportu' verdiği ortaya çıktı
DEAŞ'ın beyinlerini yıkayıp ölüme gönderdiği canlı bombalarına 'Cennete Giriş Pasaportu' verdiği ortaya çıktı.
Irak'ın Musul, Suriye'nin ise Rakka kentlerinde DEAŞ'ı çıkarmak için yapılan operasyonlarda, terörö örgütünün militanlarının beyinlerini yıkayıp'cennet' vaad ettiği sahte pasaportlar ortaya çıktı. Terör örgütü intihar savaşçılarına verdiği 'Cennet Pasaportları' bulundu.
CEHENNEME YOLCULUK YAPAMAZ
DEAŞ'ın intihar bombacılarına verdiği pasaportta' Bu pasaportun sahibi sadece cennete gidebilir. Pasaport sahibi cehenneme yolculuk yapamaz' ifadeleri yer alıyor.Herhangi bir isim yer almayan pasaportun hanelerinde şunlar görülüyor:
İsim: Müslüman
Baba adı: İslam
Anne adı: Takva
Doğduğu yer: Dünya
Meslek: Dünyaya İslam'ı yayma
Geçerli olduğu yer: Cennet
(Vatan)
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