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DEAŞ'ın teröristlerine 'Cennete Giriş Pasaportu' verdiği ortaya çıktı

DEAŞ'ın beyinlerini yıkayıp ölüme gönderdiği canlı bombalarına 'Cennete Giriş Pasaportu' verdiği ortaya çıktı.

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Irak'ın Musul, Suriye'nin ise Rakka kentlerinde DEAŞ'ı çıkarmak için yapılan operasyonlarda, terörö örgütünün militanlarının beyinlerini yıkayıp'cennet' vaad ettiği sahte pasaportlar ortaya çıktı. Terör örgütü intihar savaşçılarına verdiği 'Cennet Pasaportları' bulundu.
 
CEHENNEME YOLCULUK YAPAMAZ
 
DEAŞ'ın intihar bombacılarına verdiği pasaportta' Bu pasaportun sahibi sadece cennete gidebilir. Pasaport sahibi cehenneme yolculuk yapamaz' ifadeleri yer alıyor.Herhangi bir isim yer almayan pasaportun hanelerinde şunlar görülüyor:
 
İsim: Müslüman
 
Baba adı: İslam
 
Anne adı: Takva
 
Doğduğu yer: Dünya
 
Meslek: Dünyaya İslam'ı yayma
 
Geçerli olduğu yer: Cennet

(Vatan)

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