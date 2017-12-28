DEAŞ’lı teröristlere göz açtırılmıyor

Terör örgütü DEAŞ’a dün 12 şehirde düzenlenen operasyonda 120 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelinde Aralık ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda yakalanan DEAŞ’lı sayısı ikiye katlanırken, güvenlik güçlerinin Rakka’dan ‘pazarlıkla’ çıkan DEAŞ’lıların Türkiye’ye girmesi ve eylem yapmasını önlemek için büyük bir mücadele verdiği öğrenildi.

Bursa’da düzenlenen operasyonda aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 38 DEAŞ’lı gözaltına alındı.

ÖZEL TİM’DEN BASKIN

Dün İstanbul, Gaziantep, Elazığ, Bingöl, Adana, Kilis, Sakarya, Manisa, Van, Diyarbakır, Mardin ve Bursa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik özel harekat timleri tarafından operasyonlar düzenlendi. İstanbul’da Başakşehir, Ümraniye ve Güngören’de 6 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 6 yabancı uyruklu gözaltına alınırken, 17 şüphelinin yakalandığı Gaziantep’teki operasyonda 111 bin 800 dolar, 55 bin 195 bin lira nakit paranın yanı sıra tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Sakarya’da ise Irak uyruklu 3 şüpheli, 138 bin dolar ve 50 bin lirayla ele geçirildi. Öte yandan 26 Ekim 2015’te hücre evlerine düzenlenen ve 7 teröristin öldürüldüğü, 2 polisin şehit düştüğü operasyonda DEAŞ’ın Diyarbakır emiri olduğu iddiasıyla tutuklanan N.T., dün çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.

DEAŞ PATLAMASI

Güvenlik güçlerinin DEAŞ’a yönelik operasyonlarında Aralık ayında yakalanan şüpheli sayısı ikiye katlandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 4-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 67 DEAŞ’lı yakalanırken, bu sayı 11-18 Aralık’ta 75, 18-25 Aralık’ta 106’ya ulaştı. 1 Ocak 2017’den bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 4 bin 522’si DEAŞ’lı gözaltına alındı.

SIKI TAKİP

Yakalanan DEAŞ’lı sayısının artışında tespit edilen şüphelilerin örgütün diğer birimleriyle bağlantısının anlaşılabilmesi için geçen teknik takip bekleme sürelerinin bitmesi en önemli etken oldu. Suriye’den kaçan DEAŞ’lılardan Türkiye’ye kaçmaya çalışanlara karşı da sıkı bir takip yapıldığı ve Türkiye için büyük tehdit oluşturan bu geçişlere izin verilmediği kaydedildi.