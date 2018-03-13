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DEAŞ’lı teröristlerin Bayramapaşa’daki AVM'ye patlayıcıları yerleştirme görüntüleri iddianameye girdi

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir AVM’ye bombalı terör saldırısı düzenlemeye çalışırken son anda yakalanan DEAŞ'lı teröristler hakkında hazırlanan iddianamede, patlayıcıların AVM'ye yerleştirme görüntülerine yer verildi.

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İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir AVM’ye bombalı terör saldırısı düzenlemeye çalışırken son anda yakalanan DEAŞ'lı teröristler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 95 sayfalık iddianamede şüphelilerle birlikte ele geçirilen patlayıcılara yer verildi. İddianamede yer alan fotoğraflarda şüphelilerden Hatice Yurdakul’un patlayıcıları bir koli içerisinde AVM’ye getirdiği görülüyor. AVM içerisine konulan patlayıcıların bir süre sonra şüpheliler Hatice Yurdakul ve Mücahit Şahin tarafından burada bulunan emanet dolaplarına konulduğu yer alıyor.
 
AVM içerisindeki şüphelilerin kendilerine aile görünümü vererek alışveriş yaptıkları dosyada yer alan fotoğraflarda görülürken yine iddianamede şüphelilerle birlikte düzenlenen operasyonda ele geçirilen yüklü miktardaki patlayıcılar da yer aldı.

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