Defilede çantalar 'drone'la tanıtıldı

Ünlü marka Dolce & Gabbana, 21 - 27 Şubat tarihleri arasında sürecek Milano Moda haftasında açılışı, son seri çantalarını modaseverlere drone ile tanıtarak gerçekleştirdi. Etkinlikte 'drone'ların uçuşlarının engellenmemesi için katılımcılardan Wi-Fi bağlantılarını kapatmaları istendi. Bağlantıların açılıp kapanmasıyla defile bir saat gecikmeli olarak başladı.