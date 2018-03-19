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Değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Operasyonda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğ belirtilen kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan maddenin gramının 4 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

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