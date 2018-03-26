Değerlerimiz delik deşik oluyor

Hafta içi her gün 360 ekranından evlerinize konuk olan psikolog –yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, insana dair çarpıcı konu ve anlatımıyla izleyicisiyle buluşuyor. Dökmen’le programı ve mutluluğun sırrını konuştuk.

- Hoşgeldiniz 360 ekranlarına… Duygularınızı öğrenebilir miyim?

Teşekkür ederim.Toplum, aileyle ilgili,yaşamla ilgili iletişim bilgileri öğrenmek istiyor. Bunu topluma iletme fırsatı bulduğum için mutluyum.

- Programın içeriğinden bahseder misiniz?

Bu programda çocuklara, anne babalara, aileye, dünyalı insana ilişkin pek çok konu ele alınıyor.Daha kaliteli yaşayabilmek için neler yapmamız gerektiği dile getiriliyor.

YENİ KİTAP YAZIYORUM

- Program dışında neler yapıyorsunuz?

Program dışında programlı pek çok şey yapıyorum.Yeni roman yazıyorum. Nisan ayı içinde bir kitabım çıkacak. Kitabın adı “Üstün Dökmen’den Çocuklara ve Yetişkinlere Masallar”.

- Televizyona neden bu kadar ara verdiniz?

Ben ara vermedim.Kanallar ara verdi.Sanırım kanallar anında gelir getiren programlara yönelmişlerdi, benim programım gibi bir kültür programı yapmayı tercih etmiyorlardı. 360 bu perhizi bozdu.

ÖFKE ARTIYOR

- Son yıllarda insanların psikolojisini nasıl gözlemliyorsunuz?

Dünyayı bilmem ama ülkemizde öfke artıyor.Geçenlerde bir jet düştü. İçlerinde biri hamile olan 11 kadınımız hayatını kaybetti. Sosyal medyada ölenlere inanılmaz bir hakaret kampanyası başladı. Başbakan çıkıp “Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilenir, başsağlığı dilemek istemiyorsanız hiç olmazsa susun, hakaret etmeyin” demek zorunda kaldı. Bir eve kapanmaya gönüllü olan insanların kavgalarını TV kanalları yıllarca izletti. ‘Gelinim Olur musun? benzeri programlarda mizansen kavgaları, öfkeli insanları yıllarca izledik. Yemek programlarında misafirler ev sahibine “yemekler iğrençti’ dediler. Ev sahipleri “ama hepsini yediniz” dediklerinde “açtım yedim,iğrençti” diye cevap verdiler.Bu tür programlar izleyiciye kötü bir modeldir.Değerlerimizin delik deşik edilmesi anlamına gelir. Öfke öfke doğurur.

- Şimdiki insanların en büyük problemi nedir sizce?

İlk romanım ‘Ladesçi’ de belirttiğim üzere dünyanın en büyük problemi dürüstlük eksikliğidir ve pozitif bilimden uzak durmaktır.

- Şimdiki genç nesile en önemli tavsiyeniz nedir?

Birincisi, yeteneklerine ve isteklerine uygun mesleklerine yönelsinler.Komşuların tavsiyesine değil, psikolojik danışman rehberlerin önerilerine önem versinler. İkincisi ise kısmen de olsa bir spor dalıyla ve sanatla ilgilensinler, mümkünse bir enstrüman çalsınlar.