Dehşet dakikaları!... Boşandığı eşi ile evlenen şahsa bıçakla saldırdı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Yükseliş Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kadem isimli şahıs boşandığı eşi ile 4 ay önce evlenen Ayhan Özen'in çalıştığı iş yerine gitti. Konuşmak için dışarı çağırdığı Ayhan Özen'e yumrukla saldırdı. Kavgayı ayırmak için araya bir vatandaşın girmesi üzere Ali Kadem belinden çıkarttığı bıçakla Ayhan Özen'i kovalamaya başladı. Kovalamaca sonunda yakaladığı şahsın boğazına bıçağı dayaması üzerine olayı gören sanayi esnafı müdahale etmek istedi. Esnaflardan biri iş yerinde olan tüfeği alarak havaya uyarı ateşi yaparak şahsın elindeki bıçağı bırakmasını istedi. Dikkati dağılan bıçaklı saldırgan boğazına bıçak dayadığı Ayhan Özen ile birlikte yere düştü. Bunu fırsat bilen vatandaşlar şahsa müdahale ederek elindeki bıçağı alarak Ayhan Özen isimli şahsı ölümden kurtardı. Etkisiz hale getirilen şahıs olay yerine gelen polise teslim edildi. Yaşanan arbede esnasında boğazında ve elinde kesik bulunan işçi Ayhan Özen, 112 Acil Servis ekipler tarafından 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşların müdahalesi sonucu elinden bıçak alınırken elleri kesilen Ali Kadem de tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.