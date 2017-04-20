Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dehşet verici kareler! Açlıktan ölmek üzereler

Belarus'taki yetimhanelerde sayıları 100'ü bulan çocukların ölümün kıyısına geldiği ortaya çıkarıldı. Bir yerel derginin sayfalarına taşıdığı fotoğraflar dehşete düşürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz The Guardian gazetesi, Doğu Avrupa ülkesi Belarus'taki yetimhanelerde açlıktan ölmek üzere olan yaklaşık 100 çocuğun bulunduğunu bildiriyor

.

Fotoğrafçı Alexander Vasukovich'in çarpıcı karelerine yer verilen haberde, 20 yaşındaki bir genç kızın 11 kilograma kadar düştüğü, birçok gencin 15 kilonun altında olduğu aktarıldı.

Habere göre, savcılar, doktorlar ve resmi yetkililer yetimhanedeki çocukların uzun yıllardır yetersiz beslendiğini belirledi. Soruşturma başlatan savcılık, çocukların ihmal ve kötü beslenme kurbanı olduğunu belirterek birçok yetimhane müdürünün kovulduğunu açıkladı.

Cherven isimli yetimhanenin direktörü Ella Borisova, "Bu çocuklar hiç yürümedi. Genellikle yataktalar, kasları yok. Derilerinin altında kürdan gibi bacakları var" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA