Deliha 2 oyuncusu Aksel Bonfil kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aksel Bonfil kimdir? Deliha 2 oyuncusu Aksel Bonfil kaç yaşında, nereli? Gupse Özay’ın son keşfi Aksel Bonfil oldu. Yönetmenlik ve senaristlik yapan Aksel Bonfil, oyunculukta sergilediği performansla da dikkat çekti. Yakışıklılığıyla da adından söz ettiren genç oyuncuyu yakın zamanda yeni projelerde göreceğiz gibi gözüküyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde yer alan Aksel Bonfil, Kelebeğin Rüyası filminde de boy göstermişti. Sinemanın daha çok yazı ekibinde ve yönetmenlik kadrosunda yer alan Bonfil, Deliha 2 filminde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

AKSEL BONFİL KİMDİR?

1989 yılında İzmir’de dünyaya gelen Aksel Bonfil, aslen İzmirli'dir. Aksel Bonfil İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nden mezunudur. Oyunculuğun yanında yazar ve yönetmen olan Aksel Bonfil Adana Altın Koza Ödülü sahibidir. Bir vesile ile tanıştığı Demet Akbağ’ın üniversite yıllarında iken kendisini araması ile oyunculuk kariyerine adım atan Aksel Bonfil ilk kamera karşısına Güven Kıraç ve Demet Akbağ ile geçer. Asıl öğretmeninin usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan olduğunu belirten Aksel Bonfil, Söz, Aşk Laftan Anlamaz, Seviyor Sevmiyor, Güneşi Beklerken ve Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın senaryo yazarlığını üstlenmiştir.

İMZA ATTIĞI PROJELER:

Yönetmen:

Nefs- 2014

Efsun- 2011

Senaryo:

Söz- 2017

Seviyor Sevmiyor- 2016

Aşk Laftan Anlamaz- 2016

Adı Mutluluk- 2015

Nefs- 2014

Kiraz Mevsimi- 2014

Güneşi Beklerken- 2013

Bir Kurabiye Masalı- 2012

Efsun- 2011

Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2010

Oyuncu

Deliha 2- 2018

Kelebeğin Rüyası- 2013

Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2010

Yazım Ekibi

Kiraz Mevsimi- 2014

DELİHA 2 OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay’ın ilk yönetmenlik denemesini de gerçekleştireceği “Deliha 2″nin senaryosu, ilk filmde olduğu gibi yine Özay’a ait. Özay’ın bir kez daha Deliha olarak boy göstereceği devam halkasının kadrosunda Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Eda Ece, Mehmet Er, Özlem Akınözü ve Fatih Özkan gibi isimler yer alıyor.

DELİHA 2 KONUSU

Zeliha hala deli, ve çok samimi, ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir şık restoranda çalışmaya başlıyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya hayallerini ve kalbini mi kıracaktır?

Deliha ve Görümce filmlerinin senaryosuna imza atan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay'ın sıcak karakterleri ve eğlenceli hikayesiyle bir kez daha izleyiciyi kahkahaya boğacak film, aynı zamanda Özay'ın ilk yönetmenlik deneyimi olacak.