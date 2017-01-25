Demet Akalýn'a rekor reklam ücreti

Müzik hayatýnda yirminci yýlýný özel bir albümle kutlayan Demet Akalýn, uzun süre listelerde kalan 'koltuk' þarkýsýný bir mobilya firmasý için yeniden düzenledi ve reklam filminde oynamayý kabul etti.

Hülya Avþar'a yapacaðý albüm ile magazin basýnýnda gündeme gelen Demet Akalýn, müzik kariyeri ve evliliðindeki baþarýsý sorulduðunda 'Pýrlanta yýlýmý yaþýyorum' yanýtý vermiþti.

Akalýn'ýn reklam filminden aldýðý iddia edilen 650 bin TL ücretin ardýndan, sosyal medyada bu sözleri de oldukça konuþuldu.