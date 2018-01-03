Demir kapıyı üzerine kilitleyen 2 yaşındaki çocuğu ekipler kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay, bir kaç gün önce Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dedeosman Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki çocuk, annesi bahçede olduğu sırada içeri girip demir kapıyı üzerine kilitledi. Kapıyı açmayı başaramayan Çocuğun ağlama seslerini duyan annesi de kapıyı bir türlü açamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çocuğu kapıyı açarken zarar görmemesi için odasına gitmesi konusunda uyardıktan sonra demir kapıyı ayırıcı yardımıyla kısa sürede sürgüsünü kırarak açmayı başardı. İçeri giren ekipler, başka bir odaya giden çocuğu kucaklayarak dışarı çıkarttı. Kendisini kurtaran itfaiye erlerini öperek teşekkür eden çocuk daha sonra annesine teslim edildi.