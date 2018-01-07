Demir kilise nerede konumu ve özellikleri nelerdir Balat Demir kilise tarihi nedir? sorusunun yanıtları merak ediliyor. Pek Demir Kilise neden bu kadar önemli? İstanbul, Fatih'te, Balat'la Fener semtleri arasında Haliç kıyısında yer alan Demir Kilise, , Bulgar Eksarhhanesi'ne bağlıdır. Apsis cephesi, Haliç boyunca uzanan Balat Vapur İskelesi Caddesi'ne, giriş cephesi ise buna paralel olan Mürsel Paşa Caddesi'ne bakmaktadır. En ilginç yanı tümüyle demir malzemeden ve prefabrik olarak yapılmış olmasıdır. Tamamen demirden oluşan ve Haliç'in kıyısında monte edilerek, 1898'de açılan Balat'taki kilise, kapsamlı restorasyonunun ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılacağı törenle yeniden kapılarını açıyor. Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze, dünyada 3 tane demir kilise yapıldığını, bunların Arjantin, Avusturya ve Türkiye'de bulunduğunu söyledi. İşte gündemdeki Demir kilise nerede konumu ve özellikleri nelerdir Balat Demir kilise tarihi nedir? sorularının yanıtları haberimizde…

DEMİR KİLİSE NEREDEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İstanbul, Fatih'te, Balat'la Fener semtleri arasında Haliç kıyısında yer alan Demir Kilise, , Bulgar Eksarhhanesi'ne bağlıdır.

Apsis cephesi, Haliç boyunca uzanan Balat Vapur İskelesi Caddesi'ne, giriş cephesi ise buna paralel olan Mürsel Paşa Caddesi'ne bakmaktadır. En ilginç yanı tümüyle demir malzemeden ve prefabrik olarak yapılmış olmasıdır. Planı, uzunlamasına kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, Haliç kıyısına dik konumda, üç nefli bir bazilikadır. Bu plan 3 m'lik bir aks sistemine yerleştirilmiştir. Yan neflerin genişliği 1 aks (3 m), orta nefin genişliği 2 aks (6 m) tutulmuştur. Kilisenin dikdörtgen biçimindeki kütlesinin güneybatı ucunda, orta nef yarım aks boyu (1.5 m) çıkıntı yaparak giriş bölümünü, kuzeydoğu ucunda da 1 aks boyu (3 m) çıkıntı yaparak yarım sekizgen biçimindeki apsisi oluşturur. Transept de orta nef gibi 2 aks genişliğindedir ve uçları iki yanda ana kütelden yarımşar aks boyu dışa taşar. Böylece yapının uzunluğu 10.5 aks boyu, eni ise nefler hizasında 4, transept hizasında da 5 aks boyu olmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Kıymetli dostum Başbakan sayın Borisov, sayın Başbakan kardeşim Binali Yıldırım, sayın farklı dinlerin temsilcisi din adamları, Bulgar cemaatinin değerli mensupları, kıymetli misafirler, sevgili vatandaşlarımız, özellikle de Türkiye'de bulunan misyon şefleri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Demir Kilise'nin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemide bulunan Bulgaristan Başbakanı Borisov'a ve heyetine teşekkür ediyorum.

BORISOV: TÜRKİYE İLE AB İLİŞKİLERİ İÇİN ÇABA HARCAMALIYIZ

Bulgaristan Başbakanı Borisov: "2018 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım."

BAŞBAKAN YILDIRIM: DÜNYAYA VERİLEN MESAJ SON DERECE ANLAMLI

Başbakan Binali Yıldırım, Demir Kilise'nin açılış töreninde konuşuyor. Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Batı dünyasında ırkçılık artıyor" dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Demir Kilise'nin restore edilerek Hristiyan vatandaşların hizmetine sunulması ülkemizde dinlere karşı ecdadımızdan gelen ve bugün de devam eden hoşgörünün en güzel numunesidir. Buradan dünyaya verilen mesaj son derece anlamlı."

"Türk ve Bulgar halkı arasında köklü bağlar var" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizde değişik inançlara sahip vatandaşlarımızın ibadetlerini en iyi şekilde yapabilmesi, toplumsal uyum, barış ve huzur içinde bir arada yaşaması, hükümetimizin önem verdiği konuların başında gelmektedir" dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerine şunları da ekledi: "167 cemaat vakfına ait bin 29 eser, varlık cemaat vakıflarına aktarılmış ve geçmişten beri gelen bu önemli sorun da ortadan kaldırılmıştır."

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul Balat'ta bulunan Demir Kilise'nin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının akabinde bugün açılışı gerçekleştiriliyor.

Bulgar Ortodokslar için tarihi önem taşıyan Demir Kilise'nin açılış töreninde, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da hazır bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninin ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u İstanbul'da kabul edecek.

AYASOFYA TÜM DÜNYANIN İNCİSİ DURUMUNDADIR

Dininizi yaşamakta, ibadetlerinizi yapmakta serbestsiniz anlayışı ile onları hep koruma altına almıştır. Yeni Camii olarak adı konan camimiz bile 400 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ayasofya İstanbul ile birlikte tüm dünyanın incisi durumundadır. Her eserin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Camiler var, kiliseler var, sinagog-havralar var.