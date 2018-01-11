Demir parmaklıkları eğerek nezaretten kaçtı, kayınpederinin evinde yakalandı Erzurum’un İspir İlçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alınan şüpheli, karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları eğerek kaçtı. Kaçış anı karakolun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Olcay A. (27) kayınpederinin evinde saklandığı buzdolabın arkasında yakalandı.