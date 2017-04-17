Demir'den seçim açıklaması
Fatih Belediye Başkanı Demir 16 Nisan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Referandumdan "evet" çıkmasının ardından Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir twitter'dan yaptığı açıklamada "Milletimiz, güçlü bir Türkiye için, yarınlarımız için 15 Temmuz dirilişini #16NisanYükseliş'i ile şahlandırdı bayramımız kutlu olsun" dedi
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