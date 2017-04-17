Demir'den seçim açıklaması

Referandumdan "evet" çıkmasının ardından Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir twitter'dan yaptığı açıklamada "Milletimiz, güçlü bir Türkiye için, yarınlarımız için 15 Temmuz dirilişini #16NisanYükseliş'i ile şahlandırdı bayramımız kutlu olsun" dedi