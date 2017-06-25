Niğde Demirkazık’ta yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı
Niğde Demirkazık Dağı'na tırmanırken, ayağı burkulan dağcı 53 yaşındaki Metin Esmer, helikopterle kurtarıldı.
Demirkazık Dağı'na 3 arkadaşıyla birlikte tırmanan Metin Esmer, tırmanış sırasında ayağını burktu. Yürüyemeyecek durumda olan Metin Esmer’in arkadaşları, jandarmaya haber verdi.
Bunun üzerine bölgeye, Ankara'dan gelen Skorsky helikopterle UMKE, AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Helikoptere taşınan Esmer, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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