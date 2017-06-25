ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Niğde Demirkazık’ta yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

Niğde Demirkazık Dağı'na tırmanırken, ayağı burkulan dağcı 53 yaşındaki Metin Esmer, helikopterle kurtarıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Demirkazık Dağı'na 3 arkadaşıyla birlikte tırmanan Metin Esmer, tırmanış sırasında ayağını burktu. Yürüyemeyecek durumda olan Metin Esmer’in arkadaşları, jandarmaya haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye, Ankara'dan gelen Skorsky helikopterle UMKE, AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Helikoptere taşınan Esmer, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA