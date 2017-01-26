Selahattin Demirtaş'la Öcalan arasında FETÖ diyaloğu

Darbe girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek FETÖ-PKK ilişkisine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Petek, "Almanya'da yayınlanan İmralı Notları kitabında, HDP'nin terör tutuklusu Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın devreye girerek Abdullah Öcalan'a 'Fetullah Gülen bizi ABD'ye davet ediyor' dediği Öcalan'ın da Fetullah Gülen için onlar bizim Ortadoğu'da stratejik ortağımız şeklinde bir ifadeyle cevap veriyor." dedi.

Petek şunları söyledi:

DEMİRTAŞ'TAN ÖCALAN'A FETÖ SORUSU

Gerek yaptığımız dinlemeler gerekse İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan soru cevap aldığımız bilgi ve belgeye istinaden bunu söylüyorum. Mesela PKK’nın FETÖ ile iş birliği konusunda Abdullah Öcalan’ın Almanya’da çıkan İmralı notları diye bir kitabından atıfla bilgi var elimizde. Bu kitapta Abdullah Öcalan’ın ,Selahattin Demirtaş ile konuşmasını anlatıyor.

Demirtaş Öcalan’a diyor ki : "Fetullah Gülen bizimle görüşmek istiyor bizi Amerika’ya davet ediyor, ne yapalım?”

Öcalan diyor ki: “Fetullah hocayı en iyi ben anlarım onlar bizim Ortadoğu'daki stratejik ortağımız" şeklinde cevap veriyor.

Kaynak: A Haber