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Selahattin Demirtaþ'la Öcalan arasýnda FETÖ diyaloðu

TBMM Darbe Giriþimini Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Reþat Petek, Demirtaþ'la Öcalan arasýnda geçen FETÖ diyaloðunu canlý yayýnda anlattý.

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Darbe giriþimi Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Reþat Petek A Haber'de katýldýðý canlý yayýnda FETÖ-PKK iliþkisine dair çok çarpýcý açýklamalarda bulundu.

Petek, "Almanya'da yayýnlanan Ýmralý Notlarý kitabýnda, HDP'nin terör tutuklusu Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn devreye girerek Abdullah Öcalan'a 'Fetullah Gülen bizi ABD'ye davet ediyor' dediði Öcalan'ýn da Fetullah Gülen için onlar bizim Ortadoðu'da stratejik ortaðýmýz þeklinde bir ifadeyle cevap veriyor." dedi.

Petek þunlarý söyledi:

DEMÝRTAÞ'TAN ÖCALAN'A FETÖ SORUSU

Gerek yaptýðýmýz dinlemeler gerekse  Ýçiþleri Bakanlýðý ve Jandarma Genel Komutanlýðý’ndan soru cevap aldýðýmýz bilgi ve belgeye istinaden bunu söylüyorum. Mesela PKK’nýn FETÖ ile iþ birliði konusunda Abdullah Öcalan’ýn Almanya’da çýkan Ýmralý notlarý diye bir kitabýndan atýfla bilgi var elimizde. Bu kitapta Abdullah Öcalan’ýn  ,Selahattin Demirtaþ ile konuþmasýný anlatýyor.

Demirtaþ Öcalan’a diyor ki : "Fetullah Gülen bizimle görüþmek istiyor bizi Amerika’ya davet ediyor, ne yapalým?”

Öcalan diyor ki: “Fetullah hocayý en iyi ben anlarým onlar bizim Ortadoðu'daki stratejik ortaðýmýz" þeklinde cevap veriyor.

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