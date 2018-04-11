Demirtaş'ın davasına devam edildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Demirtaş, avukatları ve bazı HDP milletvekilleri katıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya alınan davanın bugünkü duruşmasında, Demirtaş'ın eşi ve çocukları da hazır bulundu.

Demirtaş, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 2014'te Kobani bahanesiyle terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği olayların yer aldığı 31 No'lu fezlekeye ilişkin savunma yaptı.

Olaylar yaşanmadan bir hafta önce partisinin düzenlediği etkinliğe katılmak üzere ABD'ye gittiğini ve 6 ay öncesinden planlanan bu seyahatinin kara propaganda malzemesi yapıldığını iddia eden Demirtaş, "Topluma, 'ABD'ye gidip gelen Demirtaş'ın çağrısıyla 52 yurttaşımız katledildi.' algısı yapıldı." dedi.

Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarından sorumlu tutulmak istenildiğini, buna ilişkin hakkında suç duyurusunda bulunan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun FETÖ üyeliği suçlamasıyla cezaevinde olduğunu ifade etti.

Olaylara sebep olan çağrının mahkeme huzurunda yüzüne okunmasını isteyen Demirtaş, "Savunmamı buna göre yapmak istiyorum ancak böyle bir çağrı yok, HDP'nin sosyal medya hesabından atılan iki tweeti kast etmiyorum." diye konuştu.

Demirtaş, ABD'de olduğu sırada olayların başladığını, telefondan görüştüğü Milletvekili Pervin Buldan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmeyi kendisine aktardığını anlatarak şöyle devam etti:

"Pervin Buldan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini arayıp 'Selahattin Bey neden ABD'de, çözüm ABD'de değil buradadır.' dediğini söyledi. Ben de 'Çözüm için burada falan değilim, 6 ay öncesinde planlanmış program için buradayım. Programımı iptal edip, geliyorum.' dedim. Bunun üzerine sabah Türkiye'ye geldim. Davutoğlu ile yüz yüze görüşme yapmadan önce bilgi almak maksadıyla Suruç'a gittim. Kobani, Suruç ile karşı karşıyadır."

Daha sonra Davutoğlu ile bir araya geldiğini, bu görüşmeden sonra toplumdaki gerginliğin azalması için görüşmenin olumlu geçtiğine dair basın açıklaması yaptığını bildiren Demirtaş, DEAŞ'ın Ayn el-Arab'a ilerlemesi üzerine bir hafta sonra Davutoğlu ile bu sefer telefonla görüştüğünü söyledi.

Yardım konvoyların Türkiye üzerinden Ayn el-Arab'a ulaştırılmasını talep ettiklerini ancak Davutoğlu'ndan net bir cevap alamadıklarını ifade eden Demirtaş, bunun üzerine partisinin merkez yürütme kurulunun, hükümetin tutumunu eleştiren yazılı açıklama yaptığını anlattı.

Demirtaş, yargılamanın bu açıklama üzerinden yapıldığını belirterek "Hükümete siyasi olarak tavır koyduğumuz bir durumdu. Çözüm süreci nedeniyle hükümetle çatışmaya girmemeye dikkat ediyoruz, siyasi bir tavır olarak bu açıklamayı yaptık." dedi.

Sokak olayları sırasında çözüm sürecini hedef alan bazı güvenlik güçlerinin provokasyonlara neden olacak politika izlediğini savunan Demirtaş, "15 Temmuz'da Meclis'i, Kızılay'ı bombalayanlar, Muş'taki bir genci vurmaktan mı çekinecekler?" diye konuştu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.