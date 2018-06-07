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Demirtaş'ın terörist abisinden seçim vaadi: Bize oy verene bunlardan var

PKK'ya bağlı yayın yapan Yeni Özgür Politika gazetesinin dağda ziyaret ettiği, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı ağabeyi Nurettin Demirtaş, 'HDP’ye ve kardeşime oy verenlere Kürdistan dağlarında tatlı ısmarlayabilirim' dedi.

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HDP'nin cezaevindeki Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için PKK'nın dağ kadrosundaki abisi Nurettin Demirtaş kolları sıvadı.

"SELAHATTİN'E VE HDP'YE OY VERENLERE TATLI DAĞDA TATLI ISMARLAYABİLİRİM"

Terör örgütünün Avrupa'daki gazetesine konuşan kardeş Demirtaş, abisi için seçim çalışması yaptığını söyleyerek "HDP'ye ve kardeşime oy verenlere Kürdistan dağlarında tatlı ısmarlayabilirim" dedi.

PKK'lı ağabey objektiflere de halka tatlısı yaparken poz verdi.

Nurettin Demirtaş kapatılan DTP’nin Genel Başkanı’ydı. 2015 yılında Demirtaş'ın vurulduğu ve yaralı olduğu haberleri çıkmıştı.

DEMİRTAŞ ERBİL'DE DEDİ KANDİL'DE ÇIKTI

Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş, DTP kapatılınca soluğu dağda almıştı. 2015 yılında Selahattin Demirtaş verdiği röportajda kardeşinin Erbil'de 'sürgün' hayatını yaşadığını iddia etmişti. Ancak Nurettin Demirtaş Kandil'de PKK'nın içinden çıkmıştı.

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