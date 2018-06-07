Demirtaş'ın terörist abisinden seçim vaadi: Bize oy verene bunlardan var PKK'ya bağlı yayın yapan Yeni Özgür Politika gazetesinin dağda ziyaret ettiği, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı ağabeyi Nurettin Demirtaş, 'HDP’ye ve kardeşime oy verenlere Kürdistan dağlarında tatlı ısmarlayabilirim' dedi.