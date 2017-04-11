Demokratik yazı dili

Yeni eğitim öğretim yılından itibaren ‘el yazısını kaldırıyoruz’ demenin çok doğru olmayacağını belirten Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu “İlkokula başlayan çocuklara 2005’ten bu yana el yazısı öğretiliyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ise öğrenciler okuma yazmayı, dik temel yazı ile öğrenecekler. Üçüncü sınıftan itibaren ise 2 saat el yazısı eğitimi alacaklar” dedi.

ORTAK KARAR ALINDI

Gençoğlu bu kararı, öğretmenler ve velilerden gelen şikayetlerle, lise öğrencilerinin yazılarındaki incelemelerle verdiklerini belirterek “Çocuklarımız çok daha kolay okuma yazma öğrenecek. Üçüncü sınıfta el yazısı öğrenecekler. Ortaokula geçtiklerindeyse hangi yazı türünü kullanmak istediklerini, kendileri seçecek. Bu çalışma, el yazısı seçiminde demokratikleşme olarak kabul edilmelidir” dedi.