Denetim sonucu uygunsuzluk belirlenen gıda işletmelerine 85,7 milyon lira ceza uygulandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca geçen yıl yapılan denetimler sonucu "uygunsuzluk" belirlenen gıda işletmelerine 85,7 milyon lira idari para cezası kesildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyet gösteren gıda ve bunlarla temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, satan, toplu tüketime sunan onay ve kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin denetim ve kontrol hizmetlerini, merkezde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 81 il müdürlüğüyle yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerinde görevli toplam 6 bin 404 gıda kontrol görevlisiyle birlikte yürütüyor.



Bakanlık verilerinden yapılan derlemeye göre, yurt içinde geçen sene 1 milyon 53 bin 855 denetim gerçekleştirildi. Bunların 467 bin 411'ini gıda satış yerleri, 412 bin 65'ini toplu tüketim yerleri, 174 bin 379'unu da gıda üretim yerleri oluşturdu.



Yapılan denetimler sonucu 5 bin 575 gıda üretim yeri, 5 bin 858 gıda satış yeri ve 5 bin 126 toplu tüketim işletmesine toplam 85 milyon 674 bin 181 lira idari para cezası uygulandı.



Ayrıca yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 85'i gıda üretim yeri, 50'si gıda satış yeri, 46'sı da toplu tüketim yeri, toplam 181 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.



Öte yandan, tüketicinin denetim mekanizmasına etkin katılımının sağlanması amacıyla oluşturulan Alo 174 Gıda Hattı'na, faaliyete geçtiği 2009'dan bu yana toplam 480 bin 645 başvuru yapıldı. Geçen sene hatta gelen 75 bin 936 başvurudan 75 bin 566'sına ilişkin işlemler sonuçlanırken, bu müracaatlar sayesinde yapılan denetimlerde 3 bin 866 işletmeye cezai işlem uygulandı.



İhracat ve ithalatta denetim



Bakanlık tarafından gıda ve yem ithalatıyla ihracatına ilişkin faaliyetler de denetime tabi tutuldu. Bitkisel gıda ve yemle bunlarla temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, Türk gıda mevzuatına uygunluk açısından ithalat kontrolleri yapıldı. İhraç edilecek ürünlerin alıcı ülke veya Türk gıda ve yem mevzuatına uygunluğunun tespiti amacıyla da kontroller gerçekleştirildi.



Buna göre, geçen sene ihracatta yapılan gıda güvenliği denetimleri sonunda 162 bin 378 sağlık sertifikası düzenlendi.



Bakanlık bünyesinde ithalat kontrolleri yapmaya 40, ihracat kontrollerini yapmaya ise 81 il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkili iken, ithalat kontrolleri sonucunda Türk gıda mevzuatına uygun olmayan ürünlerin yurda girişine izin verilmedi ve bu ürünlerin mahrecine iadesi veya imhası sağlandı.



Geçen sene ithalatta yapılan denetimler sonucunda da 143 bin 404 gümrük belge numaralı uygunluk yazısı oluşturuldu.