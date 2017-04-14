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Deniz Baykal, PKK sorusuna cevap veremedi

Deniz Baykal, 'Eyalet sistemi gelecekse neden PKK hayır diyor' sorusu karşısında donup kaldı

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CNN Türk'te canlı yayın konuğu olan CHP'li Deniz Baykal referandum hakkında Ahmet Hakan'ın sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi.
 
BAYKAL'A ZOR ANLAR YAŞATAN SORU
 
"Yeni anayasa ile eyalet sistemi gelecek" yalanı 'hayır'cıların ağzında meze olmuştu. Bir şey soracağım kızmazsanız.. Madem eyalet sistemi geliyor, neden PKK hayır diyor?" sorusu yöneltilen Baykal bir süre düşündükten sonra "Bunu PKK'ya soracaksın" yanıtını verdi.

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