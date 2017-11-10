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Prof. Dr. Erkan İbiş: Yazı yazabiliyor. Ailesini tanıyabiliyor

Ankara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

  • İHA
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Prof. Dr. Erkan İbiş açıklamasında, "Baykal'ın sağlığı olumlu yönde gelişiyor. Sesleri ayırt ediyor. Yazı yazabiliyor. Ailesini tanıyabiliyor" dedi.

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