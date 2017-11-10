Prof. Dr. Erkan İbiş: Yazı yazabiliyor. Ailesini tanıyabiliyor
Ankara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
- İHA
Prof. Dr. Erkan İbiş açıklamasında, "Baykal'ın sağlığı olumlu yönde gelişiyor. Sesleri ayırt ediyor. Yazı yazabiliyor. Ailesini tanıyabiliyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Prof. Dr. İbiş (Deniz Baykal'ın sağlık durumu) Her şey olumlu yönde gelişiyor https://t.co/RS1MS7NMXP pic.twitter.com/DWdF4l6OwR— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 10 Kasım 2017
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