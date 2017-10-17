Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında Rektör Erkan İbiş açıklama yaptı

Ameliyatın ardından açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, "Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat. Deniz Bey, hem beyninin istirahatte tutulması hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor" dedi.

"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

Erkan İbiş'in açıklamasına göre, Baykal'a solunum desteği sağlanıyor. Beynindeki kanama ve ödem en üst düzeyde seyrediyor ve Baykal'ın hayati tehlikesi var.

İbiş sözlerini şöyle sürdürdü:

"BAZI OLUMSUZLUKLAR YAŞIYORUZ"

Şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk, ancak gelinen tablo içerisinde, elbette ki umutlarımızı yine koruyoruz ama bazı olumsuzlukları yaşadığımızı da sizler de biliyorsunuz, sizlerle de paylaşıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...