Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, "Her dakika bizim için önemli, sabırla bekliyoruz. Beyin fonksiyonları iyiye gidiyor. Deniz Baykal kendi solunumunu yapacak durumda." dedi.