<p> Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, "Her dakika bizim için önemli, sabırla bekliyoruz. Beyin fonksiyonları iyiye gidiyor. Deniz Baykal kendi solunumunu yapacak durumda." dedi.</p>
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