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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın son durumu hakkında açıklama yapıyor

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, (Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin) "Deniz Bey'in durumu ciddiyetini koruyor. Bilinci yine kapalı, yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında, nörolojik bulguları dünle aynı yani kötüye bir gidiş yok." dedi.

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