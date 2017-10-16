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Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Her şeyden önce bilinci açık. Elbetteki bu olaylardan sonra 'hiç bir risk yoktur' diyemeyiz. O riskleri en küçük bir risk de olsa hekimler göz önünde bulundurmak zorunda. Zaten arkadaşlarımız da bunu göz önünde bulunduruyorlar. Ateşini bekliyorduk, çok doğal, ödemi bekleriz.  Ama bunlar mutlaka kontrol altında tutulmalı. Gelişmelere göre zaman zaman ilaç tedavisi de gerekebilir." dedi.

 

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