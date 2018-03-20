Deniz Baykal'ın tedavisi GATA'da sürecek
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi gördüğü Almanya'dan bugün Türkiye'ye döndü. Baykal'ın tedavisi Ankara'da devam edecek.
- İHA
Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakımda kalıp tedavi için daha sonra Almanya’ya giden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Almanya’ya gönderilen ambulans uçakla Türkiye’ye döndü. Baykal, Ankara Esenboğa Havalimanından ambulansla ayrıldı. Yaklaşık 3,5 ay sonra Türkiye'ye dönen Baykal’ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.