Deniz Bölükbaşı kimdir son dakika Deniz Bölükbaşı kaç yaşında neden öldü? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı'nın, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Deniz Bölükbaşı aslen Kırşehirlidir. Osman Bölükbaşı'nın oğludur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Deniz Bölükbaşı 12 Haziran 2011 seçimleri sürecinde 21 Mayıs 2011 tarihinde kaset iddiaları nedeniyle milletvekilliği adaylığından ve MHP'deki görevinden istifa etti. Deniz Bölükbaşı aynı zamanda Osman Bölükbaşı'nın oğluydu.

DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptı.

Daha sonrasında Atina ve Bonn Büyükelçiilikleri'nde de Elçi Müsteşarı görevini üstlenen Deniz Bölükbaşı, 1 Mart tezkeresi sürecinde Türkiye tarafının en üst düzey diplomatik temsilcisi olarak ABD ile müzakereleri yürüten isim oldu.

2002 seçimlerinde olduğu gibi, 2007 seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili olmaya hak kazanmıştır. MHP Merkez Yönetim Kuruluna girmiş ve ilk MYK toplantısında Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

12 Haziran 2011 seçimleri sürecinde 21 Mayıs 2011 tarihinde kaset iddiaları nedeniyle milletvekilliği adaylığından ve MHP'deki görevinden istifa etti. Deniz Bölükbaşı aynı zamanda Osman Bölükbaşı'nın oğluydu.

SİYASİ HAYATI

2002 seçimlerinde olduğu gibi, 2007 seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili olmaya hak kazanmıştır. MHP Merkez Yönetim Kuruluna girmiş ve ilk MYK toplantısında Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti. Bölükbaşı, 'kaset skandalı' olarak adlandırılan skandalın ardından 2011 yılında MHP'den istifa etmişti.