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Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığında "mahrem abi" olduğu iddia edilen eski öğretmen tutuklandı, eşi hakkında ev hapsi kararı verildi

Mersin'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığında 'mahrem abi' olduğu iddiasıyla Adana'da gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı, eşi hakkında ev hapsi kararı verildi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığında "mahrem abi" olduğu gerekçesiyle 24 Mayıs'ta Adana'nın Pozantı ilçesinde gözaltına alınan M.F.F. ile ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eşi E.Ç.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yapılan incelemede, meslekten ihraç edilen Türkçe öğretmeni M.F.F'nin de ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F.F. tutuklandı, eşi E.Ç.F. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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