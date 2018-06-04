Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığında "mahrem abi" olduğu gerekçesiyle 24 Mayıs'ta Adana'nın Pozantı ilçesinde gözaltına alınan M.F.F. ile ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eşi E.Ç.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yapılan incelemede, meslekten ihraç edilen Türkçe öğretmeni M.F.F'nin de ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F.F. tutuklandı, eşi E.Ç.F. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.