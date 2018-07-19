Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin davada 18 sanık 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hapis cezasına çarptırıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin 21 asker ve 3 sivilin yargılandığı davada, bir dönem komutanlığın Genel Sekreterliğini yapan eski kurmay albay Serkan Saral'ın da aralarında bulunduğu 18 sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi.



Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırırken, 3'ü firari 5 kişinin ise dosyasını ayırdı.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Saral, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Bazı sanıklarla ise bulundukları cezaevinden telekonferans sistemi aracılığıyla bağlantı kuruldu.



Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti müzakereye çekildi. Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, müzakere sonrasında hükmü açıkladı.



Buna göre, sanıklardan Ahmet Şahin, Bülent Turan, Halil Döngelli, İhsan Üstün, Kemal Durgun, Musa İnanç, Mustafa Fatih Altın, Serbülent Yılmaz, Serkan Gülbaş ve Emre Kayır, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Sanıklar Ali Soyer, Fatih Emre Ülger, İsa Temelci, İsmail Çelik ve Serkan Saral aynı suçtan 7 yıl 6'şar aya mahkum edilirken, davanın sivil sanıklarından Aygün Sarsmazelsoy ve Ferdi Tokar ile Kenan Tural'a 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.



Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski kurmay binbaşı Murat Baykal ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum edildi. Baykal'a verilen cezaya ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.



Mahkeme, tutuklu sanıklardan Saral'ın tahliyesine karar verdi. Saral'ın yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirildi.



Sanıklardan Kenan Tural hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması kararlaştırıldı.



Beş sanık yönünden dosya ayrıldı



Sanıklardan Fatih Yüceldi ve Hacı Ali Ateş hakkındaki kamu davaları, bu sanıklardan elde edilen dijital materyallere ilişkin incelemelerin sürmesi nedeniyle ayrıldı.



Fuat Erkalkar, Abdullah Yılmaz ve Özlem Bitirgen hakkındaki kamu davalarının da sanıkların firari olmaları nedeniyle ayrılmasına karar verildi.



İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar mahkumiyetleri isteniyordu.



İddianamede, sivil sanıklar Abdullah Yılmaz, Aygün Sarsmazelsoy ve Ferdi Tokar'ın, FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldıkları ve bazı sanıkların "abi"liğini yaptıkları ifade ediliyordu.