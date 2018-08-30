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Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Preveze" denizaltısı, Rize Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı

Deniz Kuvvetlerine ait 'TCG Preveze' denizaltısı, Rize Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.

  • AA
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Rize Limanı'nda demirleyen Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Preveze (S 353)" denizaltısı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
 
Denizaltıyı yakından görmek isteyen vatandaşlar, askeri görevliler tarafından gemi hakkında bilgilendirildi.
 
Gemiyi ziyaret edenlerden Murat Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez gemi ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu tür gemilerinin olmasından gururlandım. Vatandaşların yüzünde gurur ifadesi gördüm. Gemi deniz altında nasıl ve hangi hızla gidiyor diye merak ediyordum. Bu konuda bize gerekli bilgiler verildi." dedi.
 
Geminin 1 Eylül Cumartesi günü kentten ayrılacağı öğrenildi. 

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