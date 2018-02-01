Deniz Naki'nin cezasını onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Deniz Naki'ye verilen ömür boyu men cezasını onama kararı aldı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Tahkim Kurulu, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle PFDK'nın Deniz Naki'ye verdiği 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin lira para cezasının, 3 yılı aşması nedeniyle sürekli hak mahrumiyetine çevrilmesi yönündeki kararını onadı.

Kurul, Fenerbahçe'nin aldığı 195 bin liralık para cezasını onarken, 15 bin liralık cezasını ise kaldırdı.

Tahkim Kurulunun, Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Mamadou Fofana'nın 2 maçlık men cezasını da onadığı bildirildi.