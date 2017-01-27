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Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen mücadeleye destek sağlıyor.

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Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yürütülen bölücü terör örgütüne yönelik mücadeleye destek veriyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığınca, 21 Ekim 2016 tarihinden bu yana teröristle mücadele harekatına destek sağlandığı belirtildi.

Deniz piyadelerinin, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, PKK'lı teröristlerce sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sırasında fotoğraflandığı kareler de paylaşıldı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlarını yaklaşık 4 aydır sürdüren güvenlik güçlerinin, eksi 30 dereceye varan soğukta ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu arazide sürdürdüğü operasyonları yansıtan fotoğraflar dikkati çekti.

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